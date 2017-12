Polsko má tři měsíce na to, aby upravilo zákony týkající se justice. Jinak Evropská komise podle včerejšího oznámení místopředsedy Franse Timmermanse zahájí proces, na jehož konci může Varšava přijít o právo hlasovat v Radě EU.

Evropská komise tak poprvé v historii použila vůči některému ze svých členů článek 7 Lisabonské smlouvy, který umožňuje kdysi nemyslitelné: trestat členskou zemi za to, že nedodržuje společné hodnoty, mezi něž patří právní stát.

Timmermans řekl, že existuje vážné nebezpečí, že v Polsku bude právní stát narušen. "Bylo to rozhodnutí s těžkým srdcem, ale donutila nás k tomu fakta," prohlásil Timmermans. Právní stát je nutná podmínka k efektivní spolupráci členských států. "Je to základ toho, čím Evropská unie je."

Kritizoval změny soudců v Ústavním soudu, minulý týden schválené zákony umožňující politickou výměnu členů Nejvyššího soudu i soudců obecných soudů. "V Polsku nyní nemůže být zaručena ústavnost právních rozhodnutí," řekl Timmermans.

Evropské komisi vadí koncentrace moci v rukou ministra spravedlnosti, který je zároveň generálním prokurátorem a navíc ještě poslancem. Spojení posledních dvou funkcí vylučuje polská ústava.

Pro Evropskou unii to podle Timmermanse znamená, že není zaručeno uplatňování unijního práva, fungování společného trhu a je narušena vzájemná důvěra.

Předseda komise Jean-Claude Juncker pozval nového polského premiéra Mateusze Morawieckého k jednání do Bruselu. "Pro Polsko je právní stát závazný stejně jako pro EU. Reforma justice je v Polsku potřebná. V dialogu mezi Varšavou a komisí potřebujeme otevřenost a slušnost," uvedl v první reakci Morawiecki. Jeho mluvčí oznámil, že premiér se v lednu vypraví jednat do Bruselu.

Mluvčí polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) uvedla, že jde o politické rozhodnutí a že Polsko se může spolehnout na Maďarsko, které může vetovat konečné rozhodnutí EU o odebrání hlasovacích práv.

Polský parlament minulý týden schválil dva poslední zákony soudní reformy, které v létě prezident Andrzej Duda vetoval. Zákony jsou sice upravené, ale jejich hlavním cílem je stále co nejvíce podřídit justici politickému vlivu. Prezident Duda zákony ještě nepodepsal.

Dostat pod kontrolu soudnictví je jedním z hlavních cílů změn, které prosazuje šéf PiS Jaroslaw Kaczyński. Oficiálně vládní strana změny prosazuje, aby soudnictví zefektivnila. Obyvatelé to přijímají většinou s povděkem kvůli dlouhým soudním řízením.

"V Polsku i v Maďarsku zaznívalo, že soudy nejsou efektivní, což je důležitý argument, který vede k tomu, že velká část veřejnosti souhlasí s reformami, které vlády v obou zemích provádějí," řekla HN česká ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková, jež se jako členka Benátské komise Rady Evropy účastnila hodnocení změn polského soudnictví.

"Politických případů není u soudů takové množství, lidem jde o to, aby normální případy byly rychle, efektivně a jasně vyřešeny. Já ale říkám, že nezávislá justice je ještě důležitější než efektivní justice, která je též důležitý cíl," řekla Šimáčková.

Spor Polska a EU o právní stát je podle ní výjimečný. "EU nemá ve svém právu možnost měkčích opatření, která by vedla stát k tomu, aby se zamyslel nad tím, co mu hrozí, když porušuje principy právního státu. Umožňuje jen jít rovnou k nejpřísnějšímu sankčnímu režimu. Sama jsem zvědavá, jak se to bude řešit," řekla Šimáčková.

