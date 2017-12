U obří sochy generalissima Čankajška, dlouholetého prezidenta Čínské republiky, jak se Tchaj-wan oficiálně nazývá, se mění čestná vojenská stráž. Před jednou z budov jeho památníku v hlavním městě Tchaj-peji děti napodobují slavnostní vojenský pochod a pohyby s dřevěnými atrapami pušek. Máloco ilustruje rozpolcenost ostrova lépe než tento sedmdesát metrů vysoký mramorový památník.

Čankajšek, k jehož soše se dá vystoupat po 89 schodech symbolizujících věk, kterého se dožil, nikdy nepřestal snít o sjednocení Číny pod svojí vládou. Navzdory tomu, že byl v roce 1949 spolu se dvěma miliony vojáků, úředníků, podnikatelů, učitelů a dalších podporovatelů nucen na ostrov uprchnout z čínské pevniny před postupujícími komunisty.

Čankajšek byl autokrat, který na základě takzvaných prozatímních opatření dočasně zrušil platnost ústavy. Jeho Čínská národní strana (Kuomintang) se ve své organizaci inspirovala komunistickými stranami, zejména demokratickým centralismem, tedy popřením demokracie, a v Čankajškově Číně byla jedinou povolenou partají.Park, ve kterém památník stojí, byl ale v roce 2007 přejmenován na náměstí Svobody a má oslavovat tchajwanskou cestu k demokracii.

Historie ostrova Tchaj-wan ◼ Ostrov původně Evropany nazývaný Formosa (podle portugalského názvu Krásný ostrov, Ilha Formosa) byl až do 17. století jen řídce navštěvován Číňany. Poté na něm krátce vládli Španělé a Nizozemci. ◼ V roce 1622 ho obsadil admirál Koxinga věrný čínské dynastii Ming, kterou porazili mandžuové z dynastie Qing. S tím také souvisí první masivní příchod čínských osadníků na ostrov: v letech 1683–1885 byl součástí Číny. ◼ Po prohrané válce Číny s Japonskem (1894–1895) se stal "vzorovou" japonskou kolonií. Japonci rozvíjeli infrastrukturu a průmysl a zároveň potlačovali snahy o nezávislost či autonomii. Politika pojaponštění obyvatel byla ve třicátých letech minulého století tak úspěšná, že například Lee Teng Hui, prezident Tchaj-wanu v letech 1988–2000, se později přiznal, že v té době věřil, že je Japonec. ◼ Na základě mírové smlouvy s Japonskem po druhé světové válce se ostrov v roce 1945 stal součástí Číny. Byl tehdy rozvinutější a příliv úředníků z Číny, zabírání majetku a špatné řízení ekonomiky vyvolaly v roce 1947 povstání. Bylo krutě potlačeno. ◼ V roce 1949 se na ostrov stáhly zbytky čínských republikánů v čele s Čankajškem. Oficiálně zde pokračovala Čínská republika, která se proti pevninské Číně spoléhala na americkou podporu a až do roku držela i čínské křeslo v Radě bezpečnosti OSN. V roce 1971 o něj přišla, v roce 1979 USA uznaly Čínskou lidovou republiku jako zástupce Číny a Tchaj-wan přišel postupně o diplomatické uznání ze strany většiny zemí. ◼ Dnes Čínskou republiku diplomaticky uznává jen dvacet menších zemí. Od devadesátých let je ostrov, řízený původně autoritativně, demokracií.

Nedaleko navíc stojí muzeum odkazující k událostem, které Tchajwanci označují jednoduše jako 228 nebo incident 228. Jde o připomínku dění z 28. února roku 1947. Nepokoje namířené proti zkorumpované vládě Kuomintangu a nově příchozím z pevninské Číny, zabírání soukromého majetku a nedostatek potravin tehdy přerostly v rabování úředních budov a povstání požadující autonomii ostrova. Odpovědí čínských úřadů bylo vyhlášení výjimečného stavu (platného až do roku 1987) a masové represe, při kterých zemřelo 10−30 tisíc lidí.

Dnes je 28. únor na Tchaj-wanu státním svátkem připomínajícím tehdejší oběti. Tchajwanský parlament přijal letos v prosinci speciální zákon o vyšetření těchto událostí a následného bílého teroru a stále se diskutuje o odstranění Čankajškova památníku i soch z veřejných míst. Od loňska vládnoucí Demokratická pokroková strana původně prosazovala tchajwanskou nezávislost, i když nyní její formální vyhlášení nepovažuje za žádoucí.

Rozdělená společnost

Tchaj-wan, který přešel v 90. letech minulého století k demokracii, je tak stále rozpolcen mezi tím, zda je Čínou, nebo samostatným státem. Neshodnou se na tom často ani rodinní příslušníci nebo spolužáci a v některých případech se o tom pro jistotu ani nebaví.

Za Tchajwance se označilo v minulém roce přes 60 procent obyvatel ostrova, zatímco v roce 1992 to bylo méně než 20 procent, uvádí průzkum veřejného mínění provedený National Chengchi University v Tchaj-peji. Počet těch, kteří se cítí být Číňany, naopak klesl z 26 na čtyři procenta. Zbytek byly jiné odpovědi nebo se dotazovaní nevyjádřili. Dělicí linie mezi těmi, kteří se chápou jako Tchajwanci, či jako Číňané, stejně jako mezi těmi, kteří jsou pro nezávislost, a těmi, kteří jsou pro sjednocení s Čínou, vede všeobecně mezi starými a mladými, mezi méně vzdělanými a těmi vzdělanějšími. A také těmi, jejichž předci přišli na ostrov z čínské pevniny v roce 1948 s Čankajškem, a těmi, kteří mají kořeny na ostrově před rokem 1949.

"Samozřejmě jsem Číňanka," říká zhruba šedesátiletá obrýlená Elisabeth, dobrovolná víkendová průvodkyně v Čankajškově památníku. Ve všedních dnech pracuje jako sekretářka na tchajpejské burze a jako mnoho anglicky hovořících občanů Tchaj-wanu používá při styku s cizinci své poangličtělé jméno. Vypráví, že její rodina přišla na ostrov v roce 1949 ze Šanghaje, kde vlastnila továrnu. Čankajška pokládá za hrdinu, který bojoval s Japonci, okupujícími za druhé světové války velkou část Číny, i komunisty.

"Nikdo není úplně bez chyby, každý něco takového v historii udělal," odbývá námitku, že než se Čankajšek obrátil proti komunistům, spolupracoval s nimi. Sám se školil v Moskvě a pak vyučoval důležité komunisty na vojenské akademii, kde je − včetně budoucího komunistického premiéra Čou En-laje − jmenoval instruktory politického, tedy ideologického oddělení. Stejně tak jsou jí jasné i příčiny Čankajškovy porážky komunisty. "Nikdo mu nedodal dost zbraní, zatímco Rusové pomáhali komunistům a dali jim zbraně po poražených Japoncích," říká. Ani slovo o korupci, rozkrádání a zanedbávání venkova, které podle mnoha historiků vedly k porážce Kuomintangu v čínské občanské válce. "Tohle je Čínská republika a jednou se spojíme s pevninskou Čínou. Samozřejmě ne pod vedením komunistů, ale pod naším," tvrdí Elisabeth.

Občanská válka a spor o pravou Čínu ◼ Současná situace na ostrově je výsledkem občanské války v Číně, která skončila ústupem nacionalistů před komunisty na Tchaj-wan v roce 1949. ◼ V pevninské Číně v roce 1911 zaniklo císařství a o rok později byla vyhlášena republika. Zemi si postupně rozdělili různí silní vůdcové, kteří ale byli poraženi stranou Kuomintang, tehdy spolupracující s komunisty. ◼ V roce 1927 se Kuomintang pod vedením Čankajška obrátil proti komunistům. Ve třicátých letech ovšem Čínu napadla japonská armáda. Obsadila nejprve Mandžusko a později postupovala dále. Kuomintang proti Japoncům bojoval, stejně jako komunisté. Zároveň spolu obě čínské strany válčily, byť někdy spolupracovaly. ◼ Po porážce Japonska v roce 1945 se občanská válka rozhořela naplno. Nacionalisté z Kuomintangu byli vytlačeni na Tchaj-wan, který se stále oficiálně prohlašuje za Čínskou republiku. V září 1949 vyhlásili komunisté Čínskou lidovou republiku. ◼ Na Tchaj-wanu byli od roku 1951 do konce roku 1978 američtí vojáci a USA se zavázaly odrazit případný útok z pevniny. Tchaj-wan prohlašoval, že je jako Čínská republika jediným představitelem celé Číny. To se změnilo po uznání Čínské lidové republiky ze strany Američanů v roce 1979, když se Spojené státy snažily získat Peking na svou stranu ve studené válce proti Sovětskému svazu. Od té doby jen ostrovu prodávají zbraně. Při takzvané třetí krizi v Tchaj-wanském průlivu ale USA vyslaly své lodě, aby ukázaly vůli bránit Tchaj-wan před ČLR. ◼ Spojené státy dnes oficiálně uznávají "politiku jedné Číny", aniž by bylo řečeno, zda onou jednou Čínou je ČLR, nebo Čínská republika na Tchaj-wanu. Diplomatické vztahy ale oficiálně udržují stejně jako většina zemí s ČLR. Od roku 1992 Tchaj-wan a Čína ekonomicky spolupracují a uzavřely spolu několik dohod na základě "konsenzu z roku 1992", podle kterého "obě strany Tchaj-wanského průlivu náležejí jedné Číně". ◼ ČLR však považuje Tchaj-wan za svou odštěpenou provincii, i když se ho zatím nepokusila vojensky dobýt. Hrozí tak v případě, že by se Tchaj-wan přestal prohlašovat za Čínu a vyhlásil nezávislost. Tchajwanci odhadují, že ČLR by obsazení ostrova trvalo dva týdny, a spoléhají, že ji odradí hrozba americké pomoci a vysoké náklady na jeho dobytí.

Mladí obyvatelé ostrova sice také nemají příliš velké povědomí o vlastní složité historii, ale otázka, zda jsou Tchajwanci, nebo Číňané, u nich vyvolává spíše údiv. "Jasně že Tchajwanci," odpovídají. Mnoho z nich dokonce ani neví, kde je v Tchaj-peji Čankajškův památník, nebo tvrdí, že něco takového je zajímavé jen pro cizince. "Jsme Tchajwanci, máme dokonce odlišný původ a odlišnou krev," říká například průvodce u populárního Jezera slunce a měsíce ve středu ostrova. "Měli bychom mít i jinou vlajku, než je ta současná, která je vlajkou Kuomintangu," je přesvědčen. Jeho rodina zde žije už přes 150 let a má prý domorodé kořeny.

Ve stínu komunismu

Nad případným vyhlášením tchajwanské nezávislosti se ale vznáší přízrak možného přerušení vztahů s pevninskou Čínou a čínské vojenské intervence na ostrov.

Od 90. let spolu ČLR a Tchaj-wan spolupracují, tchajwanské podniky investují a vyrábějí v Číně a Číňané z pevniny zase investují na ostrově. Původně rozdělené rodiny se mohou navštěvovat. Vše je postaveno na dohodě, že existuje jen jedna Čína, ale nikdo se nebude ptát, která z nich − zda Čínská republika na ostrově, nebo Čínská lidová republika na pevnině − to vlastně je. Jakákoliv zmínka o nezávislosti vyvolává nelibost Pekingu a hrozbu vojenského zásahu.

Pokud jde o vojenskou sílu Číny a Tchaj-wanu, Tchajwanci dnes mluví o "asymetrických kapacitách". Jinak řečeno, poměr se postupně změnil výrazně ve prospěch pevninské Číny a její síla stále roste. Tchaj-wan se ho snaží vyrovnat lehčími a levnějšími zbraněmi, například ručními protitankovými a protiletadlovými raketami. Moc platné to ale není. Zatímco v roce 1949 byl Tchaj-wan schopen odrazit útoky na své malé ostrovy u čínského pobřeží (jeden z nich je dokonce pouhé dva kilometry od čínského pobřeží a je z něj jasně vidět více než třímilionové město Sia-men v Čínské lidové republice) a Čankajšek dlouho uvažoval o znovudobytí pevninské Číny, dnes tchajwanská vláda oficiálně říká, že její síly by byly schopny zadržet čínskou komunistickou armádu jen na dva týdny. Pak, jak tvrdí zaměstnanci tchajwanského ministerstva zahraničí, by jim na pomoc přišli jejich zahraniční spojenci.

Jak by skutečně vypadala čínsko-čínská válka mezi ČLR a Tchaj-wanem, není jasné. Armáda čínských komunistů každoročně nacvičuje invazi na ostrov, na vojenském cvičišti v čínském Vnitřním Mongolsku dokonce stojí replika tchajwanského prezidentského paláce. Obojživelný útok takového rozsahu, připomínající invazi Spojenců do Evropy za druhé světové války, je ale vždy nesmírně náročný. Podle zprávy agentury AP z letošního léta Čína dosud nemá dostatečné přepravní kapacity pro své vojáky ani dostatek přesných raket, ale situace by se mohla v příštím roce změnit.

ČÍNA VERSUS TCHAJ-WAN



Komunisté zřejmě také předpokládají, že by se na Tchaj-wanu nesetkali s žádným velkým odporem. Tchaj-wan ovšem počítá s rozsáhlým odporem jak na vyloďovacích plážích, tak ve městech i v hornatém vnitrozemí ostrova, což by mohlo Číňanům invazi prodražit.

Tchajwanská vláda si je dobře vědoma čínského nebezpečí i toho, že její vojenské vybavení je zastaralé. Jak například upozornil list The New York Times, dvě ze čtyř tchajwanských ponorek sloužily ve druhé světové válce a dvě další byly zkonstruovány v 80. letech minulého století. Současné vedení proto chce zvyšovat výdaje na obranu o dvě procenta ročně a plánuje nákupy velkých moderních zbraní.

Většina zemí ale Tchaj-wanu nechce prodávat nejnovější vojenské vybavení, aby si neznepřátelila Čínu. Dokonce i prodej zbraní ze Spojených států se zadrhává, byť prezident Donald Trump letos v létě odsouhlasil prodej americké výzbroje na ostrov za 1,42 miliardy dolarů. Podle amerického zákona z roku 1979 přitom USA přislíbily, že ostrovu dodají takové "zboží a služby", aby se dokázal ubránit sám. Tchaj-wan proto vyvíjí vlastní zbraně a chce si postavit i své vlastní ponorky.

Radši si nás koupí

Země se ale spoléhá hlavně na to, že Spojené státy v případě konfliktu s Čínou zasáhnou na jeho straně. I když fakticky žádnou takovou povinnost nemají. To, že si Donald Trump po svém zvolení telefonoval s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen, a to, že tento měsíc podepsal zákon umožňující návštěvu americké vojenské flotily na Tchaj-wanu, vzbuzuje na ostrově pocit, že je stále důležitým spojencem USA.

Ve skutečnosti však Tchajwance uklidňuje spíše něco jiného. "Pro Číňany je levnější si nás koupit než na nás vojensky zaútočit," říká Lin Cheng-yi, náměstek tchajwanského ministra pro vztahy s pevninskou Čínou, který jinak o Pekingu neutrousí špatného slova. Jeho slova potvrzuje i Chih-Ming Hung z tchajwanského think-tanku Chung-hua Institution for Economic Research, podle kterého Čína svůj vliv na Tchaj-wanu posiluje, a navíc soupeří s ostrovem na dalších trzích. "Se zvyšující se technologickou úrovní čínských výrobků je stále těžší jim konkurovat," připouští Hung. Na ostrově proto roste nezaměstnanost. Čína se současně snaží vzdělaným Tchajwancům nabídnout místa na pevnině a vysát z ostrova mozky. Zároveň je pro tchajwanské firmy stále výhodné s Čínou spolupracovat a investovat v ní.

"Někteří vlivní podnikatelé dokonce před posledními volbami vystoupili ve prospěch principu jedné Číny, tedy proti náznakům vyhlášení samostatnosti ostrova," uvádí Szu-chien Hsu, šéf organizace Taiwan Foundation for Democracy. "Čínská lidová republika si na Tchaj-wanu kupuje vliv. Peking si zadává reklamu do tisku a dalších médií, pročínští podnikatelé skupují noviny," tvrdí. Po ostrově se navíc šíří různé falešné zprávy, které pronikají do médií, a podle Hsua za nimi stojí právě Peking, který chce tchajwanskou demokracii znejistit.

"Tchajwanská politika je ve vztahu k Číně hluboce rozdělená. Diskutuje se i o učebnicích dějepisu, o tom, jak vykládat historii Tchaj-wanu a Číny, o roli Čankajška, o tom, co to znamená být Číňan a Tchajwanec," říká Hsu. Výsledkem této nejistoty a hrozeb ze strany Číny je, že přes 80 procent Tchajwanců si momentálně přeje zachovat aktuální stav a nevyhlašovat nezávislost. I když ve skutečnosti, vyjma diplomatického uznání, je Tchaj-wan nezávislým státem už dávno.