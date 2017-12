Poražení roku 2017: Do roku 2017 vstupoval Michael Flynn jako jeden z potenciálně nejmocnějších mužů planety.

Michael Flynn

Do roku 2017 vstupoval jako jeden z potenciálně nejmocnějších mužů planety, byl národněbezpečnostním poradcem amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ve funkci ale vydržel jen 24 dní, než musel kvůli podezření z příliš blízkých vztahů s Rusy odstoupit. Nyní je vyšetřován a hrozí mu vězení.

Carles Puigdemont

Vůdce katalánských separatistů nedokázal využít sympatií veřejnosti ani zdánlivé morální převahy poté, co se španělská policie s použitím brutální síly pokusila překazit protiústavní referendum o nezávislosti. Poté nečekaně s částí regionální vlády odešel do Bruselu, a vyhnul se tak vězení ve Španělsku. V předčasných volbách znovu kandidoval, ale na křeslo premiéra či návrat domů pomýšlet nemohl.

Harvey Weinstein

Kolem filmového producenta z Hollywoodu se rozpoutala jedna z největších afér, které americká společnost v poslední době pamatuje. Obvinění ze sexuálního obtěžování, které vešlo do povědomí kvůli následující kampani #MeToo, připravilo Weinsteina o místo v jeho vlastní firmě a změnilo pohled na celý filmový průmysl a vztahy mezi muži a ženami v USA i za jejich hranicemi.

Theresa Mayová

Britská premiérka chtěla silný mandát pro vyjednávání o odchodu Velké Británie z Evropské unie. Proto vyhlásila předčasné volby, v nich ale naopak její konzervativci ztratili. Premiérka, jejíž strana je sama dost rozdělená, je nyní závislá na podpoře malé strany ze Severního Irska, což jednání o brexitu značně komplikuje.

Al-Valíd bin Talál

Saúdskoarabský princ a jeden z nejbohatších lidí na světě se stal obětí antikorupčního tažení korunního prince Muhammada bin Salmána. Bin Talál byl s desítkami lidí dalších zatčen. Jeho firma KHC následně ztratila pětinu své hodnoty, její hodnota klesla zhruba na 16 miliard dolarů. Bin Talál klesl na žebříčku nejbohatších časopisu Forbes ze 30. na 45. místo.

Robert Mugabe

Třiadevadesátiletý vládce Zimbabwe se pokusil po více než třiceti letech u moci předat vládu své o 41 let mladší manželce. To bylo ale na Zimbabwany, trpící hyperinflací a rozkladem ekonomiky, příliš. Armáda si vynutila Mugabeho odchod do ústraní.

Marian Kotleba

V roce 2013 šokoval šéf slovenských neonacistů tím, že vyhrál župní volby a stal se šéfem Banskobystrického kraje. To jeho stranu dostalo později do parlamentu, ale letos díky společnému úsilí levice i pravice přímé volby banskobystrického župana prohrál. Slováci tak dali návod, jak se vypořádat s extremisty.

Ruský sportovec

Na únorových olympijských hrách v Jižní Koreji nevystoupí ruský národní tým, jen sportovci s nápisem Olympic Athlete from Russia. Je to důsledek dopingového skandálu z předchozích her v Soči, kdy se ukázalo, že ruské státní úřady doping organizovaly. Moskva se částečně přiznala a předseda ruského olympijského výboru Alexandr Žukov vyjádřil naději, že tím bude aféra uzavřena.

Michail Saakašvili

Bývalý gruzínský prezident a oděský gubernátor se rozhádal se svým politickým patronem, ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem. Ten ho následně zbavil občanství, když Saakašvili pobýval v USA. Saakašvili se za pomoci svých stoupenců ale vrátil na Ukrajinu a zahájil protestní akce. Na demonstrace přilákal tisíce lidí, širší podpora mu ale chybí.

Italská fotbalová reprezentace

Když hrají italští fotbalisté zápas na mistrovství světa, život v zemi se skoro zastaví. O takové chvíle napětí příští rok Italové přijdou − jejich reprezentanti se na mistrovství světa do Ruska nedostali. Poprvé od roku 1958. Pro několikanásobné mistry světa je to sportovní tragédie, kterou legendární brankář Gianluigi Buffon obrečel v přímém televizním přenosu.