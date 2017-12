Falešné zprávy ovlivňovaly během roku v Česku stále více lidí. A po volbách se do sněmovny dostali i nový poslanci, kteří dezinformace neboli fake news aktivně šířili. Vyvracení dezinformací se věnovali odborníci, politici, neziskové organizace a další státní instituce jako ministerstvo vnitra.

I tak ale na podzim mohlo kvůli dezinformacím dojít i k ovlivnění voleb do Poslanecké sněmovny. Stalo se to jen několik dní po podpisu memoranda mezi českou vládou a firmou EMH o těžbě lithia na Cínovci. Proruský server Aeronet před volbami přišel se spekulací, že z těžby by měla mít zisk vládní sociální demokracie. Šlo o dezinformaci. Nezakládala se na faktech ani důkazech. I tak ale vyvolala mimořádnou schůzi sněmovny. A není vyloučené, že dezinformace měla svůj podíl na rozhodování voličů při volbách, při nichž ČSSD propadla.

Zprávu tehdy začali přes sociální sítě rozšiřovat hlavně příznivci hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury (SPD), přes ně se tématu chopily Parlamentní listy, které jsou považované odborníky za most mezi tradičními médii a dezinformačními weby. Postupně se však téma lithium dostalo i do mainstreamových médií a nakonec došlo i na mimořádnou schůzi sněmovny.

Síla dezinformací se projevila během letošních voleb i jinak. Po nich v dvousetčlenné sněmovně získalo 22 křesel již zmíněné hnutí SPD. Jak ukazuje analýza aktivity jeho členů na Facebooku, kterou provedl internetový deník Aktuálně.cz, více než polovina ze zvolených politiků SPD má otevřeně proruské postoje a je na Facebooku členy skupin, které dezinformace šíří.

Ovlivnění prezidentských voleb

Proruský server Aeronet se pokusil znejistit voliče ale i podruhé. Na začátku prosince před prezidentskými volbami bez důkazů, ověřování a na základě anonymních zdrojů vypustil informaci, v níž obvinil amerického miliardáře George Sorose a čestného předsedu TOP 09 Karla Schwarzenberga ze shromažďování peněz v bance UniCredit. Podle serveru s nimi pak mají podpořit protikandidáty současného prezidenta Miloše Zemana, kterého chtějí porazit. Soros, Schwarzenberg i banka UniCredit zprávu odmítli jako naprostý výmysl.

Obavu z dezinformací projevili i sami prezidentští kandidáti. Jiří Drahoš se kvůli obavám z ovlivnění voleb lživými zprávami na fake news serverech sešel i s bývalým premiérem Bohuslavem Sobotkou. "Nemám žádný důvod pochybovat, že k ovlivňování voleb docházelo," řekl 1. prosince Drahoš i s odkazem na nedávné sněmovní volby. Podobný vliv očekává i v lednových prezidentských volbách. A opřel se i o nedávno zveřejněnou výroční zprávu Bezpečnostní informační služby (BIS) za rok 2016. Drahošovy obavy pak podpořili i další kandidáti jako Michal Horáček a Mirek Topolánek. Parlamentní listy poté jeho obavy zlehčovaly a pokoušely se Drahoše zesměšnit.

Dezinformace se v Česku dlouhé roky systematicky neřešily, a i proto začal letos na ministerstvu vnitra působit speciální tým proti dezinformacím: Centrum proti terorismus a hybridním hrozbám. A fungovat bude i pod novým ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

"Já si myslím, že propaganda je dlouholetá metoda, která je používaná po celém světě. Co se týče konkrétně ministerstva vnitra, dezinformace a hoaxy se dlouho systémově neřešily. Centrum proti dezinformacím na vnitru podporuji," řekl HN ministr Metnar.

Desítky fake news serverů

V Česku působí desítky serverů, které šíří dezinformace. Některé lži přímo vytváří, jiné je kvůli špatné novinářské práci přebírají a dostávají k dalším čtenářům. Internetový deník Aktuálně.cz díky své analýze sociální sítě Facebook zjistil, že každé tři sekundy okomentuje, nasdílí či olajkuje článek z 37 dezinformačních webů jeden člověk.

Speciální tým ministerstva vnitra proti dezinformacím každý den monitoruje desítky serverů, které zařazuje do kategorie "alternativních" médií. A mezi nimi jsou i přední dezinformační servery.

Ministerstvo vnitra a úřad pro boj s dezinformacemi uvádí, že v tuzemsku šíří a vytváří dezinformace 50 až 100 vlivných lidí, mezi ně patří i politici nebo osobnosti veřejného života. "Počítáme aktivní autory alternativních médií − skupinu pseudoexpertů či autorit, kteří se snaží intenzivně prosazovat narativy, jež jsou v rozporu s českými bezpečnostními zájmy," popsal mluvčí ministerstva vnitra Jiří Korbel.

"Mezi nejvlivnější weby, na kterých se objevují dezinformace, patří AC24, další členové této rodiny jsou Svět kolem nás, Lajkit, Vědomosti či Parlamentní listy a jejich subportály," řekl vysoce postavený zdroj z ministerstva vnitra internetovému serveru Aktuálně.cz, který na začátku prosince vydal rozsáhlý speciál o dezinformacích − Rozkrýváme pozadí nové světové války. Jak se Češi ocitli v zajetí lží.

Příběhy některých vlivných dezinformátorů Aktuálně.cz nebo HN za uplynulý rok popsaly. Díky ukrajinským hackerům se třeba ukázalo, že Ladislavu Kašukovi, aktivnímu přispěvateli na dezinformační weby, dával peníze přes prostředníka Alexandra Usovského ruský oligarcha Konstantin Malofejev, aby pořádal demonstrace proti NATO. "Chci vám pomoci uspořádat v Praze shromáždění proti vládě ukrajinských oligarchů s ukrajinským lidem. Potřebujete peníze na vlajky a bannery?" napsal Usovskij českému proruskému aktivistovi a členu KSČM Kašukovi. Jednalo se o stovky eur, které doputovaly na jeho účet v roce 2014. Kašuka je v ruských médiích prezentován jako novinář a aktivně přispívá i na dezinformační servery.

Dalším dezinformátorem je třeba Jan Korál, který spravuje konspirační server New World Order Opposition, který vydělává na reklamách a také z darů. Původně Korál propagoval alternativní pohled na 11. září, podle nějž za útok teroristů v New Yorku mohla americká vláda.

Jiný příklad je pak český emigrant Nikolas Pravda, který v Německu provozuje server Pravda-TV. Jeho články sdílí desítky tisíc lidí a dezinformace z jeho webu vyvracely například rakouské neziskovky. Server získává peníze z reklam, ale i z e-shopu s tematickými předměty a prodejem knih. Pravda navštěvuje Česko a zimu tráví v tropickém ráji. "Musíte dělat od pondělí do neděle s minimem volného času, ale dá se tím slušně uživit a koupit si byt. A zimu trávím na Mauriciu. Žiju vlastně jako digitální nomád," řekl redaktorům HN na jaře Pravda.