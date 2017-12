Donald Trump a Emmanuel Macron na setkání v New Yorku.

Hospodářské noviny se zeptaly expertů na mezinárodní vztahy, jaká byla podle nich nejdůležitější událost roku 2017 ve světě a proč.

Steven Blockmans

Šéf oddělení výzkumu EU v bruselském analytickém středisku CEPS

Bylo to nepochybně vítězství Emmanuela Macrona v prezidentských i parlamentních volbách ve Francii. Pokud by zvítězila Marine Le Penová a její Národní fronta a splnila své sliby o odchodu z unie a z eurozóny, Evropská unie by skutečně byla úplně jiná než dnes. Konec EU se však podařilo odvrátit a 27 členských zemí je teď jednotných ve snaze unii posílit.

Boaz Ganor

Šéf izraelského The International Institute for Counter-Terrorism

Byla to porážka Islámského státu v Sýrii a v Iráku. Nejen proto, že svá území ztratila jedna z nejhorších teroristických organizací a nyní bude nucena změnit svůj modus operandi a bude představovat novou výzvu pro svět. Je to také proto, že na vítězné straně je nebezpečná osa kombinující Írán, Hizballáh, Assadův režim v Sýrii a Turecko a také Rusko. Tato koalice ovlivní vztahy na Blízkém východě, a to na úkor USA.

Vít Dostál

Vedoucí výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky

Inaugurace Donalda Trumpa. Nástup Trumpa do úřadu znamenal důležitou proměnu stylu, jakým Amerika komunikuje se světem. Do již tak těžko předvídatelného mezinárodního prostředí vpadl nový bláznivý element. Po roce 2017 víme o americkém leadershipu mnohem méně než dříve.

Kirill Rogov

Analytik moskevského Gajdarova institutu pro ekonomickou politiku

Událostí roku pro Rusko byla změna formátu, charakteru a intenzity konfliktu se Západem. Jestliže dříve se konflikt týkal Krymu a Ukrajiny, tak dnes je to širší konflikt kolem dvou témat: Krymu a Putina. Putin a jeho režim se stali předmětem konfliktu.

Róbert Vass

Prezident slovenského institutu Globsec

Za nejdůležitější událost považuji zvolení Emmanuela Macrona francouzským prezidentem. Jeho zvolení otočilo dekádu trvající skeptickou náladu v Evropě a stav, kdy Evropa čelila krizím různého druhu. V této těžké situaci šel Macron proti proudu a ukázal, že se dají vyhrát volby s proevropskou agendou. Macron vrátil Francii i Evropu zpět na mapu světa.

Milan Nič

Analytik německého think-tanku DGAP

Byl to nástup nových prezidentů USA a Francie. Donald Trump přinesl nepředvídatelnost a strategické oslabení Ameriky ve světové politice, což zásadně mění dynamiku aliancí na globální úrovni. Oproti tomu mladý technokrat Emmanuel Macron vdechl novou energii francouzské politice v Evropě a okolí, což otevírá prostor na reformu EU. Macron sám však nedosáhne ničeho bez Německa − a právě nečekaně dlouhé čekání na zformování nové vlády je také důležitým milníkem tohoto roku s negativním dopadem na náš region.