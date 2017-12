Růst cen akcií napříč trhy, který trvá už devět let, vyvolává otázky, zda investory příští rok nečeká dramatický propad. Případně alespoň to, čemu se v jejich žargonu říká "korekce", tedy úprava předešlého růstu.

Valentijn van Nieuwenhuijzen, investiční ředitel nizozemské NN Investment Partners, patří mezi ty, kteří si myslí, že propad trhů zatím na obzoru není. Je přesvědčen, že akciový optimismus může vydržet, protože hospodaření firem bude dál pomáhat zotavení ekonomik v Evropě, USA i na rozvíjejících se trzích včetně východní Evropy.

"Pokud nedojde ke skutečné změně postoje centrálních bank nebo k opravdu silnému geopolitickému šoku, dává makroekonomické prostředí akciovým trhům stále velkou podporu," říká Nieuwenhuijzen v rozhovoru pro HN.

Valentijn van Nieuwenhuijzen ◼ Valentijn van Nieuwenhuijzen je od července investičním ředitelem (chief investment officer) investiční společnosti NN Investment Partners (dříve ING Investment Management). Spolurozhoduje o umístění investic a o strategiích skupiny.

◼ Coby někdejší hlavní ekonom a stratég NNIP je také častým komentátorem makroekonomické situace a výhledu na kapitálové trhy pro finanční média, například pro televizní stanice jako Bloomberg TV, CNN nebo CNBC.

◼ Věnuje serovněž technologickým inovacím v oblasti investování.

NN Investment Partners je správcem aktiv pro nizozemskou NN Group. Firma sídlící v Haagu se stará o investice za více než 245 miliard eur od institucí i jednotlivců.

HN: Hrozí akciovým trhům pád, když jsou ceny na těchto úrovních?

Riziko je tady vždycky. Historie nás ale učí, že valuační metriky (matematické modely pro srovnávání ocenění akcií, pozn. red.) nejsou dobré indikátory pro odhad, kdy k nějakým událostem dojde. Takže když se akcie, dluhopisy nebo jiná aktiva zdají být drahé podle různých metrik, například P/E (cena akcie vůči zisku dané firmy, pozn. red.), může období nadhodnocených cen leckdy trvat déle, než si lidé myslí. Na to jsme si dělali hodně studií. Obvykle je třeba ještě nějaký jiný spouštěč, který způsobí vážnou korekci. Samotné valuace to zpravidla nejsou.

HN: Jak tedy poznáme, že se blíží propad akciových trhů?

Nejsem vůbec přesvědčen, že se nějaký takový propad blíží. Jen říkám, že by k takové korekci byl třeba další spouštěč, nejen pouhý fakt, že trhy jsou už poněkud drahé. Těmi největšími spouštěči jsou většinou nějaké "černé labutě" (metafora značící těžko předvídatelnou událost, jež má zásadní negativní efekt na trhy. Teorii "černé labutě" rozpracoval ekonom a investor Nassim Nicholas Taleb, pozn. red.) − jevy, které si ani neumíme představit. Nebo jsou to události, které si představit umíme: nějaký posun v chování centrálních bank. To bude asi nejdůležitější rizikový faktor v následujících letech.

HN: Napadá vás příklad?

Vzpomeňte si na období kolem května, června 2013. Ben Bernanke byl stále ještě předsedou americké centrální banky Fed. Ve svém vystoupení oznámil, že Fed bude zvažovat snížení svého programu kvantitativního uvolňování (zejména nákupy dluhopisů na podporu ekonomiky USA, pozn. red.). To vytvořilo posun ve vnímání toho, jak trhy reagují na zásoby likvidity, peněz. A na dva tři měsíce to způsobilo na trzích docela velkou korekci. Trhy jsou dnes proto opět velmi citlivé na jakékoli změny v politice centrálních bank.

HN: Mohou se objevit ale i jiné spouštěče, například geopolitické?

Ano. Musel by to ale pravděpodobně být velmi závažný šok, s velkými vojenskými a geopolitickými důsledky. Měli jsme totiž v poslední době už celou řadu šoků, a přesto bylo vidět, že trhy jsou celkem odolné. Chápou, podle mě správně, že reálná ekonomika je teď mnohem důležitější než politická scéna. A reálné ekonomice se opravdu daří. Takovým šokem by musela být například nukleární eskalace mezi USA a Severní Koreou. To by asi byl spouštěč a trhy by zažily korekci.

HN: Vaše očekávání na rok 2018 tedy je, že globální akciový "býčí trh" by mohl pokračovat?

Pro příští rok budou hodně důležité dvě věci. Zaprvé: ano, valuace jsou vysoko, takže výnosy globálně asi nebudou tak silné, jako byly v roce 2017. Zároveň pevně věřím, že trh obecně reaguje spíš na to, co se mění, než na to, jaké je současné vnímání stavu ekonomiky. Tím chci říci, že budou-li se ekonomiky nadále zlepšovat, bude-li se zlepšovat i investorský sentiment − ten zatím nějak přehnaný není −, když postupně uvidíme známky návratu inflace a růstu mezd, trhy pak zůstanou poměrně pozitivní. To znamená, že základy pro firemní hospodaření budou i nadále velmi dobré. My v NN očekáváme příští rok nárůst firemních zisků zhruba o deset procent.

HN: Pro akciový trh tedy zatím nevidíte žádnou bezprostřední hrozbu?

Ani ne. Růst akcií se může zpomalit, mohou přijít období výkyvů, protože jsme měli rok opravdu mimořádně nízké volatility, pokud ale nedojde ke skutečné změně postoje centrálních bank nebo k opravdu silnému geopolitickému šoku, poskytuje makroekonomické prostředí akciovým trhům stále velkou podporu. Nejsou to jen USA a Evropa, je to také Japonsko a mladé trhy − je to synchronizované zlepšení ekonomik, nejen v oblasti spotřeby, ale i v oblasti investiční aktivity, v průmyslových zakázkách a v globálním obchodu.

Šíře ekonomického zotavení je velká a dělá to trhy hodně odolnými. Pro akciové trhy to zůstane velkou podporou i v roce 2018. Pokud jde o dluhopisové trhy, tam bude příběh možná jiný, tam to bude složitější. Akcie, nemovitosti a možná i komodity ale budou mít v tomhle prostředí dobrou oporu.

HN: Které třídy aktiv vypadají nejslibněji ohledně příštího roku?

V oblasti akcií jsou to hlavně evropský a americký finanční a technologický sektor, průmyslové a výrobní firmy. Banky stále ještě nejsou úplně drahé, a navíc očekáváme normalizaci úrokových sazeb. Sazby půjdou trochu nahoru a to hospodaření bank pomůže. Je tam určitý rizikový faktor v podobě Itálie − země je před volbami a nedá se předem odhadnout, jak to dopadne. Riziko od italských bank se ale v posledních měsících roku snižovalo. A situace se zdá být lepší i politicky, nejnovější předpovědi naznačují, že výsledek voleb by mohl přinést i poněkud stabilnější situaci.

Také Japonsko vypadá velmi dobře, je to oblast, která je politicky neměnná, i v případě politiky centrální banky.

HN: Pojďme ještě k Evropě. Není negativní zprávou snížení podpůrného programu výkupu dluhopisů, oznámené ECB v říjnu?

To byl možná okamžik, kdy trhy mohly trochu znervóznět. Zdá se ale, že prezident Evropské centrální banky Mario Draghi bude stále schopný přesvědčit ostatní členy rady ECB, že konec programu musí zatím zůstat otevřený. Proto trhy reagovaly docela pozitivně. Všichni čekali, že se objemy nákupů budou mírně snižovat a program bude prodloužen o dalších devět měsíců. A to se stalo. Teď bude následovat debata, zda se program po této době ukončí. Zdá se ale, že v ECB je toto rozhodnutí stále otevřené a to dává trhům podporu. Příští rok pak kolem tohoto tématu budou trhy reagovat výkyvy. Možná už na konci druhého čtvrtletí se zase spustí debata, zda se program prodlouží, či ne, a to přidá na nervozitě. Taky nezapomínejte, že Draghi bude v roce 2019 z ECB odcházet, takže už v druhé polovině příštího roku přijdou spekulace, kdo ho nahradí. A znáte to, jak to chodí: když se bude šeptat, že to bude Němec, bude reakce jiná, než když to bude Francouz nebo Španěl. Tyto věci budou velmi důležité a určitě způsobí nějaké výkyvy také na trhu s dluhopisy.