Bylo to jako sen. Pětice studentů z pražského ČVUT si na konci listopadu převzala v Las Vegas stříbro v celosvětovém finále vývojářské soutěže firmy Amazon. Se svým chatovacím robotem se prosadila ve tvrdé mezinárodní konkurenci. "Byli jsme banda studentů z Česka a trochu jsme se styděli. V sále byly stovky lidí a přenášela to televize," vzpomíná v rozhovoru s HN na ceremoniál soutěže The Alexa Prize čtyřiadvacetiletý student Long Hoang Nguyen.

Skromní být vůbec nemuseli. Studenti, jejichž tým vedl bývalý šéf vývoje Googlu Jan Šedivý, potvrdili, že Česko dokáže ve vývoji umělé inteligence držet krok se světovou špičkou.

Svůj chatbot naučili konverzovat na nejrůznější populární témata, jako jsou filmy, hudba, sport i politika. Právě o to také při zadání soutěže šlo. Globální e-shop Amazon.com k tomu soutěžícím poskytl přístroj Echo, na kterém studenty vyvinutý program testovali. Konkrétní zadání, jak by měl robot vypadat, ale studenti nedostali. Jedinou podmínkou bylo, aby se s ním uživatelé mohli bavit a pobavit.

Studenti Jakub Konrád, Petr Marek, Martin Matulík, Jan Pichl a Long Hoang Nguyen dali svému robotovi jméno Alquist podle postavy z Čapkovy divadelní hry R.U.R. Dostali také stipendium 100 tisíc dolarů − jednak na vývoj, jednak pro existenční nezávislost. O dalších 100 tisících dolarech, které pak získali na konci soutěže jako odměnu, ani nesnili. Největší štěstí ale měli na vedoucího týmu Jana Šedivého, uznávaného odborníka české technologické scény. Před několika lety se vrátil na České vysoké učení technické přímo z praxe ze světových korporací Google a IBM.

Vývoj Alquistu trval zhruba rok. "Věřil jsem, že to, co děláme, má smysl," říká Long, kterého už od školky přezdívají Roman. Narodil se v Rusku vietnamským rodičům, kteří se po roce 1989 přestěhovali do Česka. Vítězství v soutěži tak hodně znamená i pro jeho komunitu. "Chodili za mnou různí strýcové a říkali, že jsou na mě hrdí," říká. Je přitom jedním z mála Viet­namců, kteří na elektrotechnické fakultě studují.

V týmu patřil k nejmladším a dostal se tam díky kolegovi Pichlovi, který mu vedl bakalářskou práci a měl zkušenost s vývojem jazyka robotu. Celý tým měl ze soutěže zpočátku obavy, myslel si, že zahraniční týmy z ostatních univerzit už na vývoji nějakého chatbotu pracují a budou mít velký náskok. Záhy ale zjistil, že tomu tak není − všichni soutěžící jsou na jedné startovní čáře.

"Na začátku bylo asi nejhorší najít správný směr. Chtěli jsme chatbot nejdříve naučit konverzace, které se dají najít na internetu. Pak jsme ale zjistili, že taková data najít je těžké," popisuje Pichl, který byl v týmu nejstarší. Studenti tak museli vytvořit vlastní strukturu konverzací. Angličtina pro ně nebyla překážkou, větším problémem spíše bylo filtrování nevhodných zpráv. "Použili jsme veřejné diskuse, které občas obsahovaly sprostá slova. To se ale používat v jazyce chatbotu nesmělo. Bylo to stresující, protože nás Amazon na nějakou dobu vypnul a nemohli jsme sbírat body," vypráví Long.

Oba studenti si zpětně pochvalují, že měli možnost porovnat se se zahraničními univerzitami, a to i s těmi prestižními jako Berkeley a Princeton. Amazon si je ze stovky přihlášených vybral do dvanáctky nejlepších.

Jejich práci průběžně testovali uživatelé Amazon Echa, kterým přístroj nabízel náhodného soutěžního chatbota. Konverzaci pak anonymně hodnotili od jedné do pěti hvězdiček. V srpnu se Češi dostali mezi nejlepší tři týmy. "Dodávalo nám to sebevědomí, protože jsme viděli, že se držíme velice dobře," poznamenal Pichl.

Jak on, tak i Long si pochvaluje, že akademické postupy mohli ihned ověřit v praxi. A mít okamžitou odezvu, což není podle nich běžné. "Tím, že jsme byli součástí soutěže a Amazon umožňoval přístup k chatbotu, tak každý uživatel, kdo ho měl, si s ním mohl popovídat a dát hodnocení, a to i slovní. A my s tím mohli pracovat. Ve škole bychom toho nikdy nedosáhli," hodnotí Pichl. Dalším přínosem soutěže bylo podle studentů finanční zázemí, které Amazon od začátku poskytoval. Příští rok se chtějí přihlásit znovu. Nyní k sobě hledají posilu. Na internetu už avizovali, že je v týmu místo ještě pro jednoho člena. Šanci mají studenti z domovské ČVUT, získat může i stipendium.

Studentský chatbot je jedním z příkladů toho, že Češi umí vytvářet špičkové AI technologie, jak se podle anglického termínu artificial intelligence říká. Na vývoji tzv. všeobecné umělé inteligence pracuje například i česko-slovenská společnost GoodAI Marka Rosy.

Vynalézavost i schopnost vymýšlet ojedinělé inovační postupy je přesně to, co umělá inteligence potřebuje a Češi to umějí, potvrzuje ředitel Českého institutu informatiky a robotiky Vladimír Mařík. "Odpoutat se od klasických modelů a způsobu uvažování k takovému, které nebrání uvolnění myšlenkových postupů. Myslím, že právě v tom Češi mají přednost," řekl HN. Schopnost poradit si se vším nám dává velkou šanci. Díky tomu Česko neztrácí kontakt se světovou špičkou a mnohdy k ní i přispívá," dodal.

Světovými lídry podle Pichla i Longa zůstanou ti, kdo mají peníze na investice − velké nadnárodní firmy jako Google nebo Apple. Češi se ale mohou specializovat na malý tuzemský trh, vyvíjet chatboty ve svém jazyce nebo se zaměřit na jiné "díry na trhu", které se z globálního pohledu nevyplatí.