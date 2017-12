Krátce po nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu se stala neobvyklá věc. Jeden z nejzkušenějších amerických diplomatů kontaktoval vlivné členy Kongresu, aby je varoval, že nový prezident hodlá zrušit sankce, které na Rusko uvalil předchozí prezident Barack Obama.

Tím diplomatem byl pětašedesátiletý Daniel Fried. Sloužil v demokratických i republikánských administrativách a vždy byl loajální k prezidentově politice. Až do Trumpova příchodu. "Byla to mimořádná a také nepříjemná situace. Ale považoval jsem to za tak zásadní věc, že jsem neviděl jiné řešení než jít do Kongresu," uvedl Fried v říjnu v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Kongres na jeho intervenci reagoval. V červenci schválil zákon, který sankce potvrdil, a navíc stanovil, že prezident Trump je nemůže o své vlastní vůli zrušit. Zákon byl schválen tak výraznou většinou, že Kongres by přehlasoval i případné Trumpovo veto. Trump si neodpustil komentář, že jde o zákon, který "má chyby", ale podepsal ho.

Trumpovy ruské otazníky Zbraně pro Ukrajinu Americký Kongres, klíčoví ministři Trumpovy vlády, jeho poradce pro národní bezpečnost H. R. McMaster i zvláštní prezidentův vyslanec pro Ukrajinu Kurt Volker prezidentu Trumpovi už od jeho lednového nástupu do Bílého domu doporučovali, aby umožnil dodávku zbraní ukrajinské armádě. Trump ale celý rok váhal a teprve minulý týden k tomu dal povolení. Neschválil však dodávku protitankových střel Javelin, o které Ukrajinci především žádali. Sankce proti Rusku Sankce, které letos v červenci schválil Kongres, nebyly dosud uplatněny v praxi. Čeká se na ministerstvo financí USA, které musí vypracovat seznamy subjektů (firem i konkrétních osobností), kterých se budou sankce týkat. Podle některých amerických analytiků a komentátorů ministerstvo tento proces záměrně zdržuje. Útok na loňské volby v USA Prezident Trump se nejen neztotožnil se závěrem tajných služeb USA, že se Rusko vměšovalo do loňských prezidentských voleb USA, ale ještě kvůli tomuto tvrzení práci těchto služeb opakovaně zpochybňuje. Po květnovém odvolání Jamese Comeyho z funkce ředitele FBI se do čela agentury postavil Trumpem vybraný šéf Christopher Wray. Prezident FBI přesto dále tvrdě napadá. V prosinci prohlásil, že "FBI je v troskách".

Trump se v pohledu na Rusko neliší jen od Kongresu, ale také od amerických tajných služeb, jež letos v lednu konstatovaly, že Moskva zasáhla do loňských prezidentských voleb v USA s cílem poškodit Trumpovu soupeřku Hillary Clintonovou.

Prezident je v názorovém rozporu i s ministrem obrany Jamesem Mattisem či se svým poradcem pro národní bezpečnost H. R. McMasterem, kteří oba považují zjištění amerických zpravodajců za věrohodná. Zatímco Trump se s tímto závěrem nikdy neztotožnil. A už v loňské předvolební kampani Trump neměl problém zpochybňovat Evropskou unii a NATO, zatímco pro jednoho státníka měl dosud vždy pouze slova respektu − pro Vladimira Putina.

Proč? O tom se zatím lze jen dohadovat. Trumpův první poradce pro národní bezpečnost Michael Flynn však musel letos v únoru po pouhých třech týdnech rezignovat na svoji funkci, když se ukázalo, že lhal právě o svých kontaktech s Rusy v loňské předvolební kampani. Flynnova rezignace navíc byla jen začátkem kaskády dalších výbušných událostí.

Prezident následně odvolal šéfa FBI Jamese Comeyho, jenž podle amerických médií nechtěl vyhovět předchozímu Trumpovu naléhání, aby přestal Flynna vyšetřovat. Pokud ovšem Trump doufal, že Comeyho odchodem se problém vyřeší, byl to největší omyl jeho dosavadního působení v úřadě.

Comeyho odvolání bylo tak podezřelé, že ministerstvo spravedlnosti i pod nátlakem Kongresu jmenovalo Roberta Muellera, bývalého šéfa FBI v letech 2001 až 2013, zvláštním vyšetřovatelem "ruské kauzy", tedy právě kontaktů a možného průniku aktivit Trumpova volebního štábu s Rusy.

Skutečnosti, které postupně zjišťuje Muellerův tým společně s tím, co odkrývají americká média, sice ještě plně nevysvětlují, proč je Trumpova politika vůči Moskvě tak vstřícná, ale už se přinejmenším ukazuje nápadně hustá komunikační síť mezi loňským Trumpovým týmem a Rusy. Už čtyři lidé z úzkého prezidentova okolí byli Muellerem zažalováni, respektive s ním začali spolupracovat výměnou za nižší trest.

Zatím posledním z nich se stal právě Michael Flynn. Přiznal vyšetřovatelům, že loni v prosinci − po Trumpově zvolení, ale ještě za administrativy Baracka Obamy − s Rusy (konkrétně s tehdejším ruským velvyslancem ve Washingtonu Sergejem Kisljakem) skutečně jednal o možnosti zrušení sankcí po Trumpově nástupu do Bílého domu. "A přitom pro to nebyl vůbec žádný důvod," upozorňuje Daniel Fried na skutečnost, že Rusko neplnilo a neplní dohody, jimiž je podmíněno možné odvolání sankcí.

Možná vysvětlení Trumpovy výjimečné a z diplomatického hlediska zcela nelogické vstřícnosti vůči Moskvě jsou v tuto chvíli zatím jen hypotézami. Podle jedné verze si Trump od Putina sliboval spolupráci v boji proti Islámskému státu, v jednání s Čínou či při nátlaku na Severní Koreu a na oplátku byl prostě připraven nestarat se například o Putinovy zájmy na Ukrajině.

Podle druhé verze Trumpův tým loni věděl o tom, že Moskva v kampani pracuje proti Hillary Clintonové a přinejmenším toho pasivně využil, pokud se této diverze sám aktivně neúčastnil. Čemuž by například odpovídalo zjištění, že Trumpův nejstarší syn Donald junior loni v červnu uprostřed kampaně nadšeně reagoval na nabídku schůzky s ruskou právničkou, která avizovala, že má kompromitující materiál na Clintonovou, údajně navíc z ruských vládních kruhů.

Velmi zřetelně se ukazuje, že jeden z klíčových zahraničněpolitických vztahů USA, totiž politika vůči Rusku, je nejpodivnější a zároveň nejspornější linií celé zahraniční politiky současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Příští rok by mohl ukázat, co je toho skutečnou příčinou.