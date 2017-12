Populisté letos v Evropě navzdory očekávání nezvítězili. Evropany by to však rozhodně nemělo ukolébat, říká v rozhovoru pro HN Martin Mejstřík z katedry evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Důvody, kvůli kterým lidé populisty volí, nezmizely. Ukázat se to může už na jaře při parlamentních volbách v Itálii.

HN: Jak by měly standardní politické strany populismu čelit?

Kdyby to někdo věděl, tak by se asi stal hodně dobrým marketingovým poradcem. Populisté každopádně nejsou příčinou, ale spíše průvodním jevem. Objevili se v momentě, kdy něco přestalo fungovat, ať už to byla ekonomika, nebo bezpečnost. Ve státě, který funguje a lidé jsou spokojení, populisté prakticky nemají šanci se prosadit. V 90. letech, kdy byla společnost optimistická po konci studené války, populisté nebyli téměř nikde silní. Pak přišlo 11. září, ekonomická krize, migrační krize a to populistům nahrává.

HN: Měli by politici v reakci na to od populistů převzít část jejich témat?

Bojovat s populisty jejich vlastními zbraněmi nefunguje. Čeští sociální demokraté jsou toho celkem jasným příkladem. Tradiční strany by místo toho měly jít po příčinách nárůstu podpory populistů a snažit se lidem vysvětlit, že to často nejsou ty nejzásadnější nebo jediné problémy dané společnosti. Pak populisté mohou ztratit, protože jejich téma přestane být pro společnost tím hlavním.

Martin Mejstřík (31) Zabývá se evropským a světovým populismem, o kterém letos se dvěma spoluautory vydal knihu Populismus v časech krize. Je odborníkem i na politický vývoj zemí v oblasti Středomoří, hlavně Itálie, a na dílo italského politologa Giovanniho Sartoriho. Působí na katedře evropských studií Fakulty sociálních věd UK.

HN: Loni po referendu o brexitu a po vítězství Donalda Trumpa v USA mnozí mluvili o tom, že rok 2017 bude rokem nástupu populistů. To se ale nesplnilo…

Média přeháněla. Zrovna se trefil do jednoho roku brexit s Trumpem, což nikdo nečekal, takže to vzbudilo velkou paniku. A teď zase všude vycházejí články, že populismus odezněl a už to není problém. Přitom dělicí linie ve společnosti zůstaly pořád stejné a jen tak nezmizí.

HN: Je Andrej Babiš populista?

Já si osobně myslím, že je. Hodně trefné je jeho srovnání se Silviem Berlusconim v Itálii. Označil bych to termínem podnikatelský populismus. Oba jsou lidé, kteří do politiky šli s aureolou úspěšného podnikatele, takzvaně proti své vůli, jak tvrdí. Jejich rétorika je totožná. A porovnat můžeme i jejich vládní působení − jednu věc říkají, aby upoutali voliče a byli zvoleni, ale pak ve vládě dělají úplně něco jiného. Vláda, jejíž součástí bylo hnutí ANO, dělala vesměs úplně standardní zákony a politické kroky. To není kompatibilní s Babišovými projevy, jak se prezentuje na veřejnosti. Babiš nemůže být proti establishmentu, když je jeho součástí. Že se mu to daří takto prodávat, je samozřejmě věc jiná.

HN: Zmínil jste Itálii. V průzkumech před jarními volbami tam vede populistické Hnutí pěti hvězd. Na druhou stranu se ale v poslední době ve svých prohlášeních dost mírní. Už například netvrdí, že je pro odchod Itálie z eurozóny…

Hnutí pěti hvězd chce vyhrát volby a vládnout, proto svá vyjádření mírní, aby mohlo přilákat další voliče. Nechce je vyděsit.

HN: Co by se tedy stalo, kdyby se Hnutí pěti hvězd dostalo k moci?

Popravdě, těžko říct. Známe názory a směřování jen u několika vůdčích představitelů tohoto hnutí. Zbytek tvoří úplně neznámí lidé, často s velmi bizarními názory. Můžeme to přirovnat k Česku, kde většina poslanců jsou nováčci a hlavně u hnutí ANO a SPD Tomia Okamury vůbec nevíme, co je to za lidi, kde se vzali, jaké mají názory. Hnutí pěti hvězd by se nejspíš začalo velmi rychle drolit, už proto, že má voličskou podporu i členy odprava doleva. Zatím byli jen v opozici, měli své protestní hlasy a ty je sjednocovaly.

HN: A co italská Liga severu? Ta se v posledních letech posunula hodně na krajní pravici, i když i ona v poslední době trochu ubrala ze svého radikalismu.

Liga je už dlouhé roky součástí establishmentu. Ve vládě byla několikrát a vždy se tam chovala naprosto standardně. Sice nikdy nebyla tak xenofobně vyhraněná, jako je teď, ale i tak si myslím, že by se ve vládě chovala podobně jako dřív. Momentálně vládne v Lombardii a Benátsku a oba regiony řídí v rámci normální politiky.

HN: Je to u populistických stran obecné pravidlo? Tedy že jakmile se dostanou k moci nebo o ni vážně usilují, tak se umírní?

Když se takové strany dostanou do vlády, jsou konfrontovány s realitou. Spoustu z toho, co slibovaly předtím, ve vládě prostě prosadit nemohou. Trump taky nepostaví zeď na hranicích s Mexikem. A nejlepším příkladem je Alexis Tsipras a jeho radikálně levicová strana Syriza v Řecku. Celou dobu brojil proti diktátu Evropské unie a razil další podobná hesla, ale v momentě, kdy se stal premiérem, tak pokračoval v politice předchozí konzervativní vlády prostě proto, že mu v dané situaci nic jiného nezbývalo. Populisté u moci by teoreticky mohli zvolit přístup ve stylu po nás potopa. Ale zatím u nich vesměs vždy převážila racionalita.

HN: Takže i kdyby se letos stala francouzskou prezidentkou Marine Le Penová, tak by se toho moc nezměnilo?

Její strana je částečně populistická, ale pořád je tam i ten extremistický, extrémně pravicový element. U této a podobných stran není problém v samotném populismu, ale v tom, že je nabalen na nějakou další problematickou ideologii. Takže to je další neznámá navíc. Důležitá je taky konkrétní podoba politického systému. V Rakousku budou ve vládě svobodní, ale budou součástí koalice. I Geert Wilders v Nizozemsku by se mohl dostat k moci jedině v rámci koaliční vlády. Ve Francii ale má prezident mnohem větší pravomoci. Kdyby zvítězila Le Penová, znamenalo by to pro Evropskou unii obrovský problém. Už proto, že ona je krajně pravicová politička a populismus využívá jen jako rétorický nástroj.

HN: Dostane se Hnutí pěti hvězd v Itálii k moci?

Kdyby v Itálii zůstal v platnosti volební zákon, který navrhoval bývalý premiér Matteo Renzi a který byl loni smeten v referendu, tak by Hnutí pěti hvězd mělo velkou šanci získat v parlamentních volbách většinu. Současný volební zákon víc favorizuje koalice, a tudíž tradiční strany.

HN: Kdo tam tedy bude vládnout?

I vzhledem k tomu, že Hnutí pěti hvězd nechce s nikým spolupracovat, tak je nejpravděpodobnější, že se dohodne levice s pravicí. Před volbami se Renzi a vůdce pravice Silvio Berlusconi samozřejmě budou tvářit jako nepřátelé, ale pokud hlasování skončí patem, je dost možné, že spolu nějakou dohodu upečou.

HN: Nenahraje to ale zase kritikům současného volebního systému v Itálii?

To ano. Hnutí pěti hvězd je silné právě proto, že řada Italů je nespokojená s tím, že se strany zleva i zprava spolu vždycky nějak domluví a rozdělí si moc mezi sebou. Hnutí tak shromažďuje protestní hlasy.