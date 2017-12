Rok 2017 měl být pro Vladimira Putina úspěšný. Do funkce amerického prezidenta nastoupil Donald Trump, který dával během předvolební kampaně všemožně najevo, že se s Ruskem chce dohodnout. Cena ropy postupně rostla, vojenská operace v Sýrii úspěšně pokračovala. Přesto situace není tři měsíce před prezidentskými volbami zrovna idylická. O Putinově znovuzvolení nikdo soudný nepochybuje, ale příští rok rozhodně nebude pro ruského prezidenta snadný.

Nejcitelnější ránu Vladimir Putin utržil v oblasti jím milovaného sportu. Zimní olympijské hry se nakonec budou konat bez oficiální ruské delegace. Rusové budou soutěžit pod hlavičkou s krkolomným názvem Olympijští sportovci z Ruska. Mohlo být ještě hůře a do Jižní Koreje nemusel jet vůbec nikdo. "My chápeme, že skandál je spojen s naším vnitropolitickým kalendářem," prohlásil Putin během své tradiční prosincové tiskové konference. Narážel tak na fakt, že zimní olympiáda skončí jen tři týdny předtím, než Rusové půjdou k volebním urnám, aby vybrali prezidenta na dalších šest let.

"Pravda ale je, že si za to můžeme částečně sami, protože se u nás skutečně nějaké případy dopingu objevily," řekl ruský prezident. Okamžitě to ovšem bagatelizoval tím, že se dopuje i v jiných zemích, pouze tam není ten politický podtext. Jenže v ruském případě měl olympijský výbor k dispozici výpověď Grigorije Rodčenkova, bývalého šéfa moskevské antidopingové laboratoře. Ten ve skutečnosti celý ruský dopingový program organizoval. Když se to v roce 2015 provalilo, utekl Rodčenkov do Spojených států a vzal si s sebou obsáhlou dokumentaci.

Celý případ je o to podivnější, že Rodčenkov byl v minulosti stíhán za prodej anabolik sportovcům, ale obvinění bylo následně staženo a o svou práci nepřišel. Je obtížně představitelné, že by o dopingu nevěděl třeba ministr sportu Vitalij Mutko. "Já vím, kdo za to může, ale co už teď naděláme," odpověděl Putin na otázku, proč Rodčenkov zůstal šéfem antidopingové laboratoře. Problém se netýká jen zimní olympiády. Rodčenkov prohlásil, že doping bralo i několik hráčů ruské fotbalové reprezentace. To by mohlo ohrozit účast ruského mužstva na mistrovství světa, které se bude konat v červnu právě v Rusku. Byl by to světový unikát, kdyby se mistrovství nemohla zúčastnit pořadatelská země. Ruští představitelé ale zatím dávají najevo, že se světovou fotbalovou federací FIFA dokážou nalézt společnou řeč snadněji než s Mezinárodním olympijským výborem.

Skandál kolem ruského dopingu ukazuje i na míru konfrontace mezi Putinovým Ruskem a Západem. Americký prezident Donald Trump byl zákonodárci prakticky odstraněn od rozhodování o protiruských sankcích. Ty mohou být ještě zpřísněny. Na jaře příštího roku má americké ministerstvo zahraničí po konzultaci s tajnými službami publikovat zprávu o příslušnících podnikatelské elity a jejich vztazích s Kremlem. Zpráva se následně může stát podkladem k rozšíření sankcí i na další ruské podnikatele.

Mezi ruskými miliardáři to vyvolává nervozitu. Čistě teoreticky by se mohlo stát, že třeba Roman Abramovič by se nemohl jet podívat na zápasy svého fotbalového klubu Chelsea. Podle zpráv ze zákulisí miliardář Oleg Děripaska investuje značné částky do lobbistických společností ve Washingtonu, aby ve zprávě nebyl líčen jako miliardář blízký Vladimiru Putinovi. Michail Fridman a další oligarchové z Alfa Bank mohutně investovali do ropného průmyslu v západní Evropě a spojili svá aktiva s německým agrochemickým koncernem BASF. To by jejich peníze mělo efektivně ochránit od případných západních sankcí. "Oni vytáhli miliardy dolarů z Ruska a úplně legálně je vyprali na Západě. Vlády proti tomu nijak nezasáhly," říká protikorupční aktivista Ilja Zaslavskij. Ten založil webovou stránku Underminers, kde píše o bohatých Rusech, již investují na Západě. Zaslavskij tvrdí, že tito lidé jsou hrozbou pro přijímající stranu, protože používají "korozivní praktiky" a korumpují státní úřady.

Stále častěji se o tom hovoří třeba ve Velké Británii, oblíbené destinaci mnoha bohatých Rusů, včetně těch, kteří se tam skrývají před trestním stíháním v Rusku. "V Londýně se mezi ruskými expaty hodně hovoří o tom, že už to přestává být bezpečné útočiště," myslí si politolog Alexandr Morozov. Podle něj je hrozba sankcí zlomovým okamžikem pro byznysovou elitu. "Blízkost Kremlu byla dosud komparativní výhoda, lidé měli v kanceláři fotky s Vladimirem Putinem. Umožňovalo to více vydělávat, hlavně na obchodech se státem. Teď je najednou známost s ruským prezidentem toxické aktivum," tvrdí moskevský politolog Alexandr Morozov.