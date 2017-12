Až na pár nepatrných skvrn zmizel v roce 2017 z mapy jeden z nejpodivnějších útvarů v historii, nazývající se Islámský stát (IS). Přitom v roce 2014 tato teroristická organizace ovládala v Iráku a Sýrii území velikosti Velké Británie.

V neznámu zmizel i její vůdce Abú Bakr al-Bagdádí, který se v roce 2014 prohlásil za chalífu, tedy vládce všech muslimů, a který snil o celosvětové říši. Bagdádí, jenž v mládí získal pro svůj náboženský zápal přezdívku Věřící, byl letos podle různých zpráv několikrát zabit, podle jiných se skrývá na syrsko-iráckém pomezí.

Mizení Islámského státu z mapy začalo útokem na největší město, které IS kdy dobyl a kde také vyhlásil Bagdádí chalífát − kdysi téměř dvoumilionový irácký Mosul.

Irácká armáda přistoupila za pomoci Kurdů a šíitských milicí k obkličování Mosulu na podzim roku 2016. V lednu dobyli iráčtí vojáci a policisté východní část města. Relativně rychlý postup brzy ustal a boje v západní části města trvaly do července. Opevnilo se tam několik stovek bojovníků Islámského státu a válčilo se o každý dům.

Současně s boji v Mosulu zahájily kurdské a jimi řízené arabské síly v červnu útok proti syrské Rakce. Bitva tentokrát trvala "jen" něco přes čtyři měsíce a poprvé prý došlo k tomu, že se bojovníci Islámského státu masivně vzdávali.

Islamisté byli dále vyhnáni z území nedaleko iráckého města Kir­kúk i z východosyrského města Dajr az-Zaur a dalších oblastí, které byly v jejich držení.

Irácký premiér Hajdar Abádí pak 9. prosince oznámil porážku Islámského státu v Iráku. Vítězství nad IS v Sýrii ohlásily o několik dní dříve i Írán a Rusko, dvě země, jež pomocí svých vojáků zajistily přežití režimu syrského diktátora Bašára Asada.

Za porážkou Islámského státu je však především úsilí Spojených států, které dodaly protivníkům radikálů v Iráku i Kurdům v Sýrii vozidla, zbraně, posílily je svými speciálními jednotkami, dělostřelectvem i letectvem. USA se také podílely na tom, že se jednotlivé znesvářené irácké frakce − vláda, Kurdové a irácké šíitské milice navázané na Írán − nepustily do sebe a bojovaly proti džihádistům. Právě nejednotnost jeho protivníků umožnila Islámskému státu přežít tolik let.

Sám Abú Bakr al-Bagdádí zachovával v průběhu roku mlčenlivost. Až na konci září byla zveřejněna jeho údajná nahrávka, kde říká, že "potíže jsou šlechetným darem od Boha" a že "příště přijde vítězství nad našimi nepřáteli". Bagdádí se ovšem rozhodně nechová jako chalífa, který má vést své bojovníky do bitvy.

Ani v minulosti téměř nevystupoval na veřejnosti a nevedl armády do boje. Jeho rolí je spíše zůstat skrytým vůdcem, inspirací. Neví se ani, zda má skutečnou moc, nebo Islámský stát ovládá jakási "výkonná rada", jak tvrdí některé zprávy. Islámský stát je tajnůstkářskou a vnitřně protikladnou organizací.

IS vzývá konec světa a zároveň vytvořil složitou byrokracii podobnou modernímu státu, spojili se v něm radikální islamisté s vojáky a důstojníky tajné služby poraženého iráckého diktátora Saddáma Husajna, silnou pozici v něm vedle Iráčanů měli i Čečenci či Egypťané, blouznivci i technokraté moci.

Těží přitom jak z náboženského zápalu, tak z touhy po bývalé velikosti a pořádku v rozvrácených zemích. A z toho, že se prohlašuje za ochránce sunnitů, většinové větve islámu, která se v Iráku a Sýrii cítí utlačována.

"Vlády rády mluví o IS v číslech, počtech měst, která na něm dobyly, počtech lidí, jež porazily. Na co ale zapomínají, je to, že je to ideologická síla, jež vypovídá něco o tom, v jakých podmínkách žijí lidé v Sýrii a Iráku," varoval v americkém listu The Washington Post Tobias Schneider, analytik zabývající se Blízkým východem.